Саммит ЕС в Брюсселе — что решат относительно помощи Украине

Подготовка к саммиту. Фото: Новини.LIVE

В Брюсселе начинается саммит Европейского Союза, который продлится два дня. Главными темами обсуждения станут поддержка Украины, вопросы экономической конкурентоспособности европейских стран, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Саммит лидеров ЕС в Брюсселе — что могут принять

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите онлайн, хотя накануне находился с визитом в Финляндии. Одной из ключевых тем станет вопрос новой военной помощи Украине.

Обсуждается возможность выделения 40 миллиардов евро, однако пока окончательной договоренности по этому поводу нет. Некоторые страны настаивают, что их взносы должны соответствовать экономическим возможностям.

Всего за три года полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 138 миллиардов евро, из которых 50 миллиардов направлены на военную поддержку. ЕС придерживается позиции, что Украина должна вести переговоры с Россией только с позиции силы, что предполагает дальнейшее усиление военной помощи.

Кроме украинского вопроса, на саммите будут обсуждать новую политику Дональда Трампа и ее потенциальное влияние на Европу, а также вызовы, связанные с экономическим разрывом между США и ЕС.

Напомним, недавно нардеп ответил, может ли Украина рассчитывать на поддержку со стороны стран Европы в случае перемирия.

Также журналисты Politico сообщили, что некоторые страны Европейского Союза настаивают на ускорении вступления Украины.