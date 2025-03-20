Стефанчук анонсував "результати" комунікації з Конгресом США

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував поїздку нардепів до США у лютому. За його словами, комунікації парламенту з Конгресом США вже незабаром дадуть свої результати.

Про це він сказав у коментарі Новини.LIVE перед самітом Ради Європи у Страсбурзі.

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Журналістка запитала думку Стефанчука щодо поїздки великої делегації до Конгресу США у лютому цього року та уточнила, на якому етапі зараз перебуває співпраця урядовців країн.

"Мене не було на цій зустрічі, була велика українська делегація, і я вважаю, що це дуже важливо. Тому що ми всі на своїх рівнях повинні підтримувати комунікацію з нашими колегами", — сказав голова Верховної Ради.

Він зазначив, що ці комунікації обов'язково дадуть свої результати вже в найближчому майбутньому і ми станемо свідками цього.

Нагадаємо, українська делегація сьогодні прибула до Страсбурга для участі в саміті Ради Європи.

Також 20 березня у Брюсселі відбувається саміт лідерів країн ЄС.