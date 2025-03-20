Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Стефанчук повідомив про співпрацю Верховної Ради та Конгресу США arrow

Стефанчук повідомив про співпрацю Верховної Ради та Конгресу США

20 березня 2025 14:56
Євгенія Брюховецька - редактор
Стефанчук анонсував "результати" комунікації з Конгресом США
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував поїздку нардепів до США у лютому. За його словами, комунікації парламенту з Конгресом США вже незабаром дадуть свої результати. 

Про це він сказав у коментарі Новини.LIVE перед самітом Ради Європи у Страсбурзі.

Читайте також:

Відносини України та Конгресу США

Журналістка запитала думку Стефанчука щодо поїздки великої делегації до Конгресу США у лютому цього року та уточнила, на якому етапі зараз перебуває співпраця урядовців країн.

"Мене не було на цій зустрічі, була велика українська делегація, і я вважаю, що це дуже важливо. Тому що ми всі на своїх рівнях повинні підтримувати комунікацію з нашими колегами", — сказав голова Верховної Ради.

Він зазначив, що ці комунікації обов'язково дадуть свої результати вже в найближчому майбутньому і ми станемо свідками цього.

Нагадаємо, українська делегація сьогодні прибула до Страсбурга для участі в саміті Ради Європи.

Також 20 березня у Брюсселі відбувається саміт лідерів країн ЄС.

Верховна Рада Руслан Стефанчук США Конгрес народні депутати
Реклама
Реклама
Реклама