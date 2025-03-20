Стефанчук анонсировал "результаты" коммуникации с Конгрессом США

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал поездку нардепов в США в феврале. По его словам, коммуникации парламента с Конгрессом США уже вскоре дадут свои результаты.

Об этом он сказал в комментарии Новини.LIVE перед саммитом Совета Европы в Страсбурге.

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Журналистка спросила мнение Стефанчука о поездке большой делегации в Конгресс США в феврале этого года и уточнила, на каком этапе сейчас находится сотрудничество чиновников стран.

"Меня не было на этой встрече, была большая украинская делегация и я считаю, что это очень важно. Потому что мы все на своих уровнях должны поддерживать коммуникацию с нашими коллегами", — сказал председатель Верховной Рады.

Он отметил, что эти коммуникации обязательно дадут свои результаты уже в ближайшем будущем и мы станем свидетелями этого.

Напомним, украинская делегация сегодня прибыла в Страсбург для участия в саммите Совета Европы.

Также 20 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран ЕС.