У США заявили, що можуть допомогти з управлінням ЗАЕС

Міністр енергетики США Кріс Райт. Фото: Reuters

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що його країна готова взяти "під управління" Запорізьку атомну електростанцію. Він уточнив, що Штати готові на це, якщо такий крок допоможе досягти миру.

Про це Райт сказав в ефірі телеканалу Fox News.

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Райт зауважив, що у США є величезний досвід керування такими станціями, як ЗАЕС. На його думку, навряд чи для цього потрібні війська, але це питання до Трампа й Рубіо.

"Я знаю, вони невтомно працюють над цим. Як зупинити війну в Україні? Як зупинити бої, щоб обидві сторони склали зброю?", — сказав він.

Міністр енергетики зазначив, що якщо це допоможе досягти миру в Україні, США можуть керувати ЗАЕС в Україні.

Нагадаємо, під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа йшлося про окуповану ЗАЕС.

Американський президент зазначив, що США готові допомогти в управлінні АЕС в Україні, що стане "найкращим захистом" для цих об'єктів.