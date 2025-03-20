В США заявили, что могут помочь с управлением ЗАЭС

Министр энергетики США Крис Райт. Фото: Reuters

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что его страна готова взять "под управление" Запорожскую атомную электростанцию. Он уточнил, что Штаты готовы на это, если это поможет достичь мира.

Об этом Райт сказал в эфире телеканала Fox News.

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Райт отметил, что у США есть огромный опыт управления такими станциями, как ЗАЭС. По его мнению, вряд ли для этого нужны войска, но это вопрос к Трампу и Рубио.

"Я знаю, они неутомимо работают над этим. Как остановить войну в Украине? Как остановить бои, чтобы обе стороны сложили оружие?", — сказал он.

Министр энергетики отметил, что если это поможет достичь мира в Украине, то США могут управлять ЗАЭС в Украине.

Напомним, во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа речь шла об оккупированной ЗАЭС.

Американский президент отметил, что США готовы помочь в управлении АЭС в Украине, что будет "лучшей защитой" для этих объектов.