Европейская конференция в Страсбурге 20 марта — что обсудили политики

Европейская конференция в Страсбурге — итоги встречи
В Страсбурге в четверг, 20 марта, состоялась Европейская конференция. Известно, что в мероприятии приняли участие спикеры и президенты парламентов 46 стран-членов, а также партнерских государств.
Новини.LIVE работали на месте события и собрали итоги встречи в Страсбурге.
Украинская делегация в Страсбурге
На мероприятии присутствовала украинская делегация во главе с Русланом Стефанчуком. Он вместе с постоянным представителем Украины при Совете Европы Борисом Тарасюком приехали в Страсбург для участия в Европейской конференции президентов парламентов.
Журналистка Новини.LIVE спросила мнение Стефанчука о поездке большой делегации в Конгресс США в феврале этого года и уточнила, на каком этапе сейчас находится сотрудничество чиновников стран.
"Меня не было на этой встрече, была большая украинская делегация, и я считаю, что это очень важно. Потому что мы все на своих уровнях должны поддерживать коммуникацию с нашими коллегами", — сказал председатель Верховной Рады.
Он отметил, что эти коммуникации обязательно дадут свои результаты уже в ближайшем будущем и мы станем свидетелями этого.
Выборы в Украине
Также на вопрос журналистки Новини.LIVE относительно выборов ответил Президент парламентской ассамблеи Совета Европы Руссопулос. По его словам, приоритет — это мир в Украине, а не проведение выборов.
Он добавил, что после восстановления мира все демократические процессы будут происходить должным образом.
Поддержка от Франции
Президент Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве подчеркнула, что Франция не сдастся в своей поддержке Украины и не позволит навязать ей несправедливое мирное соглашение без надежных гарантий безопасности.
"Демократия не умирает под звуки пушечных выстрелов. Украинскому народу не будет навязан несправедливый и шаткий мир. Франция и ее европейские партнеры имеют такую же сильную волю. Любое мирное соглашение должно сопровождаться надежными и достоверными гарантиями безопасности для Украины. Гарантии того, что ее независимость, суверенитет и территориальная целостность будут уважаться", — заявила Яэль Браун-Пиве.
Кроме того, она высказалась относительно проведения выборов в Украине.
"Мы не позволим навязать украинскому народу преждевременные и предвзятые выборы. Выборы всегда должны быть свободными, всегда, потому что на кону стоит право народа выбирать свое будущее. Но нашим демократиям угрожают не только бомбы и столкновения оружия. Кроме обычных войн, существует новая форма войны. Гибридная, информационная, технологическая война, которая выходит за пределы наших границ", — сказала она.
Темы обсуждений Европейской конференции
Известно, что речь Стефанчука встретили овациями.
На встрече обсуждались:
- защита демократии, свобода слова и насилие против политиков — три основные темы саммита;
- поддержка Украины — стала одним из главных акцентов дискуссий;
- выступление Руслана Стефанчука — председатель ВРУ произнес речь, которую встретили продолжительными аплодисментами;
- позиция Франции — президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве подтвердила поддержку Украины и подчеркнула, что мир должен базироваться на надежных гарантиях;
- переговоры о сотрудничестве с США — обсуждается уровень коммуникации между украинским парламентом и Конгрессом США;
- дальнейшие решения — дискуссии продолжаются, ожидаются конкретные инициативы по усилению поддержки Украины.
Что известно о конференции
Лидеры парламентов 46 государств-членов Совета Европы, а также представители стран-партнеров, наблюдателей, соседних государств и межпарламентских ассамблей встретились в Страсбурге на масштабном европейском парламентском саммите. Он продлится два дня.
Конференция проходит раз в два года под эгидой ПАСЕ. В этом году она отмечает 50-летний юбилей.
После вступительных речей президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса и генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе темами конференции являются:
- защита демократии;
- обеспечение свободы слова во времена поляризации и неопределенности;
- насилие против политиков.
Напомним, 20 марта состоялся первый день саммита Европейского Союза в Брюсселе. Главные темы — поддержка Украины и вопросы экономической конкурентоспособности европейских стран.
Также вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что ЕС ищет новые механизмы для поставки и обеспечения ВСУ необходимым оружием.
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