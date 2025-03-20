Европейская конференция в Страсбурге 20 марта — что обсудили политики

Участники конференции в Страсбурге 20 марта. Фото: Новини.LIVE

В Страсбурге в четверг, 20 марта, состоялась Европейская конференция. Известно, что в мероприятии приняли участие спикеры и президенты парламентов 46 стран-членов, а также партнерских государств.

Новини.LIVE работали на месте события и собрали итоги встречи в Страсбурге.

Читайте также:

Украинская делегация в Страсбурге

На мероприятии присутствовала украинская делегация во главе с Русланом Стефанчуком. Он вместе с постоянным представителем Украины при Совете Европы Борисом Тарасюком приехали в Страсбург для участия в Европейской конференции президентов парламентов.

Журналистка Новини.LIVE спросила мнение Стефанчука о поездке большой делегации в Конгресс США в феврале этого года и уточнила, на каком этапе сейчас находится сотрудничество чиновников стран.

"Меня не было на этой встрече, была большая украинская делегация, и я считаю, что это очень важно. Потому что мы все на своих уровнях должны поддерживать коммуникацию с нашими коллегами", — сказал председатель Верховной Рады.

Он отметил, что эти коммуникации обязательно дадут свои результаты уже в ближайшем будущем и мы станем свидетелями этого.

Выборы в Украине

Также на вопрос журналистки Новини.LIVE относительно выборов ответил Президент парламентской ассамблеи Совета Европы Руссопулос. По его словам, приоритет — это мир в Украине, а не проведение выборов.

Он добавил, что после восстановления мира все демократические процессы будут происходить должным образом.

Поддержка от Франции

Президент Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве подчеркнула, что Франция не сдастся в своей поддержке Украины и не позволит навязать ей несправедливое мирное соглашение без надежных гарантий безопасности.

"Демократия не умирает под звуки пушечных выстрелов. Украинскому народу не будет навязан несправедливый и шаткий мир. Франция и ее европейские партнеры имеют такую же сильную волю. Любое мирное соглашение должно сопровождаться надежными и достоверными гарантиями безопасности для Украины. Гарантии того, что ее независимость, суверенитет и территориальная целостность будут уважаться", — заявила Яэль Браун-Пиве.

Кроме того, она высказалась относительно проведения выборов в Украине.

"Мы не позволим навязать украинскому народу преждевременные и предвзятые выборы. Выборы всегда должны быть свободными, всегда, потому что на кону стоит право народа выбирать свое будущее. Но нашим демократиям угрожают не только бомбы и столкновения оружия. Кроме обычных войн, существует новая форма войны. Гибридная, информационная, технологическая война, которая выходит за пределы наших границ", — сказала она.

Темы обсуждений Европейской конференции

Известно, что речь Стефанчука встретили овациями.

На встрече обсуждались:

защита демократии, свобода слова и насилие против политиков — три основные темы саммита;

поддержка Украины — стала одним из главных акцентов дискуссий;

выступление Руслана Стефанчука — председатель ВРУ произнес речь, которую встретили продолжительными аплодисментами;

позиция Франции — президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве подтвердила поддержку Украины и подчеркнула, что мир должен базироваться на надежных гарантиях;

переговоры о сотрудничестве с США — обсуждается уровень коммуникации между украинским парламентом и Конгрессом США;

дальнейшие решения — дискуссии продолжаются, ожидаются конкретные инициативы по усилению поддержки Украины.

Что известно о конференции

Лидеры парламентов 46 государств-членов Совета Европы, а также представители стран-партнеров, наблюдателей, соседних государств и межпарламентских ассамблей встретились в Страсбурге на масштабном европейском парламентском саммите. Он продлится два дня.

Участники саммита Совета Европы в Страсбурге 20 марта. Фото: pace.coe.int

Конференция проходит раз в два года под эгидой ПАСЕ. В этом году она отмечает 50-летний юбилей.

После вступительных речей президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса и генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе темами конференции являются:

защита демократии;

обеспечение свободы слова во времена поляризации и неопределенности;

насилие против политиков.

Напомним, 20 марта состоялся первый день саммита Европейского Союза в Брюсселе. Главные темы — поддержка Украины и вопросы экономической конкурентоспособности европейских стран.

Также вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что ЕС ищет новые механизмы для поставки и обеспечения ВСУ необходимым оружием.