У Франції закликали до надійних гарантій безпеки для України

Виступ Яель Браун-Піве. Фото: скриншот

Президентка Національних зборів Франції Яель Браун-Піве наголосила, що Франція не здасться у своїй підтримці України та не дозволить нав’язати їй несправедливу мирну угоду без надійних гарантій безпеки. Крім того, вона висловилась щодо ідеї провести вибори в Україні.

Про це Яель Браун-Піве заявила під час саміту Ради Європи у Страсбурзі, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Вона зазначила, що минулого тижня Національна Асамблея Франції переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка закликає до посилення допомоги Україні.

"Демократія не вмирає під звуки гарматних пострілів. Українському народу не буде нав'язаний несправедливий і хиткий мир. Франція та її європейські партнери мають таку ж сильну волю. Будь-яка мирна угода повинна супроводжуватися надійними і достовірними гарантіями безпеки для України. Гарантії того, що її незалежність, суверенітет і територіальна цілісність будуть поважатися", — заявила Яель Браун-Піве

Окремо Браун-Піве підкреслила, що вибори в Україні мають відбуватися лише у вільному та демократичному форматі, без зовнішнього тиску.

"Ми не дозволимо нав'язати українському народу передчасні та упереджені вибори. Вибори завжди повинні бути вільними, завжди, тому що на кону стоїть право народу обирати своє майбутнє. Але нашим демократіям загрожують не тільки бомби і зіткнення зброї. Крім звичайних воєн, існує нова форма війни. Гібридна, інформаційна, технологічна війна, яка виходить за межі наших кордонів", — заявила вона.

Франція разом із європейськими партнерами продовжує підтримку України, запевнила Браун-Піве, і докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити її безпеку та майбутнє.

Нагадаємо, новопризначений прем'єр Канади Марк Карні запевнив, що співпрацюватиме із Францією для надання гарантій безпеки Україні.

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа прокоментував шанси України щодо вступу у ЄС до 2030 року.