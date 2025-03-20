Во Франции призвали к надежным гарантиям безопасности для Украины

Выступление Яэль Браун-Пиве. Фото: скриншот

Президент Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве подчеркнула, что Франция не сдастся в своей поддержке Украины и не позволит навязать ей несправедливое мирное соглашение без надежных гарантий безопасности. Кроме того, она высказалась относительно идеи провести выборы в Украине.

Об этом Яэль Браун-Пиве заявила во время саммита Совета Европы в Страсбурге, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Франция поддерживает Украину и выступает за справедливый мир

Она отметила, что на прошлой неделе Национальная Ассамблея Франции подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая призывает к усилению помощи Украине.

"Демократия не умирает под звуки пушечных выстрелов. Украинскому народу не будет навязан несправедливый и шаткий мир. Франция и ее европейские партнеры имеют такую же сильную волю. Любое мирное соглашение должно сопровождаться надежными и достоверными гарантиями безопасности для Украины. Гарантии того, что ее независимость, суверенитет и территориальная целостность будут уважаться", — заявила Яэль Браун-Пиве

Отдельно Браун-Пиве подчеркнула, что выборы в Украине должны проходить только в свободном и демократическом формате, без внешнего давления.

"Мы не позволим навязать украинскому народу преждевременные и предвзятые выборы. Выборы всегда должны быть свободными, всегда, потому что на кону стоит право народа выбирать свое будущее. Но нашим демократиям угрожают не только бомбы и столкновения оружия. Кроме обычных войн, существует новая форма войны. Гибридная, информационная, технологическая война, которая выходит за пределы наших границ", — заявила она.

Франция вместе с европейскими партнерами продолжает поддержку Украины, заверила Браун-Пиве, и будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить ее безопасность и будущее.

Напомним, новоназначенный премьер Канады Марк Карни заверил, что будет сотрудничать с Францией для предоставления гарантий безопасности Украине.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал шансы Украины относительно вступления в ЕС до 2030 года.