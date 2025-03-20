Литва підтримує швидкий вступ України до Європейського Союзу

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що Україна має всі шанси стати членом Європейського Союзу до 2030 року. Це може статися, якщо виконає необхідні реформи та завершить усі процедури вступу раніше за країни Західних Балкан.

Про це Гітанас Наусєда повідомив під час спілкування із журналістами, передає кореспондент Новини.LIVE.

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За його словами, швидкість інтеграції залежатиме від готовності України та рівня виконання зобов’язань, які вона взяла на себе перед ЄС. Він наголосив, що і Україна, і країни Балканського регіону демонструють високий рівень реформ та прагнення приєднатися до європейської спільноти.

"Якшо Україна буде здатна закінчити всю процедуру до 2030 року, а західні Балкани зроблять це пізніше, тоді все можливо. Це залежить від готовності, від зобовʼязання. Ми прихильність наших українських друзів дуже висока, так само як і балканських країн. Вони роблять чудову роботу, тож побачимо", — сказав Науседа.

Наразі Україна активно працює над виконанням критеріїв членства, водночас країни Західних Балкан, зокрема Сербія, Чорногорія, Північна Македонія та Албанія, також проходять свої етапи інтеграції.

Нагадаємо, у четвер, 20 березня, у Брюсселі проходить саміт лідерів ЄС, де, ймовірно, ухвалять новий пакет допомоги Україні.

Нещодавно у ЄС оцінили розмову президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Також повідомлялось, що деякі країни Європейського союзу наполягають на тому, щоб Україну якомога швидше приєднали до альянсу.