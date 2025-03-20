Литва поддерживает быстрое вступление Украины в Европейский Союз

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина имеет все шансы стать членом Европейского Союза до 2030 года. Это может произойти, если она выполнит необходимые реформы и завершит все процедуры вступления раньше стран Западных Балкан.

Об этом Гитанас Науседа сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент Новини.LIVE.

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По его словам, скорость интеграции будет зависеть от готовности Украины и уровня выполнения обязательств, которые она взяла на себя перед ЕС. Он отметил, что и Украина, и страны Балканского региона демонстрируют высокий уровень реформ и стремление присоединиться к европейскому сообществу.

"Если Украина будет способна закончить всю процедуру до 2030 года, а западные Балканы сделают это позже, тогда все возможно. Это зависит от готовности, от обязательств. Приверженность наших украинских друзей очень высока, как и балканских стран. Они делают замечательную работу, так что увидим", — сказал Науседа.

Сейчас Украина активно работает над выполнением критериев членства, в то же время страны Западных Балкан, в частности Сербия, Черногория, Северная Македония и Албания, также проходят свои этапы интеграции.

Напомним, в четверг, 20 марта, в Брюсселе проходит саммит лидеров ЕС, где, вероятно, примут новый пакет помощи Украине.

Недавно в ЕС оценили разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Также сообщалось, что некоторые страны Европейского союза настаивают на том, чтобы Украину как можно скорее присоединили к альянсу.