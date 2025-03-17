Військова підтримка — Канада та Франція посприяють надійним гарантіям безпеки Україні

Канада та Франція об'єднують зусилля для забезпечення миру в Україні. Також вони гарантують захист від нових загроз з боку Росії.

Про це заявив новопризначений прем'єр Канади Марк Карні під час свого візиту до Парижа.

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Марк Карні підкреслив важливість зміцнення відносин зі "надійними союзниками" в Європі. Він також підтвердив, що Канада продовжить свою непохитну підтримку України, виступаючи за її суверенітет і безпеку.

"Ми стоїмо на боці України, адже її безпека важлива для безпеки Європи. Канада завжди буде поруч", — заявив Карні.

Президент Франції Емманюель Макрон приєднався до цієї позиції, зазначивши, що Франція і Канада спільно працюватимуть над надійними гарантіями безпеки для Києва.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі взяв участь в онлайн-зустрічі лідерів щодо підтримки України. Він зазначив, що його країна готова брати участь у миротворчій місії після припинення вогню.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав два важелі тиску на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів.