Військова підтримка — Канада та Франція посприяють надійним гарантіям безпеки Україні

Канада та Франція посприяють надійним гарантіям безпеки Україні
17 березня 2025 18:05
Емманюель Макрон та Марк Карні. Фото: Thomas Padilla/Pool via REUTERS
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Канада та Франція об'єднують зусилля для забезпечення миру в Україні. Також вони гарантують захист від нових загроз з боку Росії.
Про це заявив новопризначений прем'єр Канади Марк Карні під час свого візиту до Парижа.
Марк Карні підкреслив важливість зміцнення відносин зі "надійними союзниками" в Європі. Він також підтвердив, що Канада продовжить свою непохитну підтримку України, виступаючи за її суверенітет і безпеку.
"Ми стоїмо на боці України, адже її безпека важлива для безпеки Європи. Канада завжди буде поруч", — заявив Карні.
Президент Франції Емманюель Макрон приєднався до цієї позиції, зазначивши, що Франція і Канада спільно працюватимуть над надійними гарантіями безпеки для Києва.
Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі взяв участь в онлайн-зустрічі лідерів щодо підтримки України. Він зазначив, що його країна готова брати участь у миротворчій місії після припинення вогню.
А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав два важелі тиску на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів.
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