Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Канада та Франція посприяють надійним гарантіям безпеки Україні arrow

Канада та Франція посприяють надійним гарантіям безпеки Україні

17 березня 2025 18:05
Анастасія Писаненко - редактор
Військова підтримка — Канада та Франція посприяють надійним гарантіям безпеки Україні
Емманюель Макрон та Марк Карні. Фото: Thomas Padilla/Pool via REUTERS
Анастасія Писаненко - редактор

Канада та Франція об'єднують зусилля для забезпечення миру в Україні. Також вони гарантують захист від нових загроз з боку Росії. 

Про це заявив новопризначений прем'єр Канади Марк Карні під час свого візиту до Парижа.

Читайте також:

Як Канада та Франція допоможуть Україні

Марк Карні підкреслив важливість зміцнення відносин зі "надійними союзниками" в Європі. Він також підтвердив, що Канада продовжить свою непохитну підтримку України, виступаючи за її суверенітет і безпеку.

"Ми стоїмо на боці України, адже її безпека важлива для безпеки Європи. Канада завжди буде поруч", — заявив Карні.

Президент Франції Емманюель Макрон приєднався до цієї позиції, зазначивши, що Франція і Канада спільно працюватимуть над надійними гарантіями безпеки для Києва.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі взяв участь в онлайн-зустрічі лідерів щодо підтримки України. Він зазначив, що його країна готова брати участь у миротворчій місії після припинення вогню. 

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав два важелі тиску на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів.

Канада Франція Емманюель Макрон військова допомога Марк Карні
Реклама
Реклама
Реклама