Военная поддержка — Канада и Франция поспособствуют надежным гарантиям безопасности Украины

Канада и Франция объединяют усилия для обеспечения мира в Украине. Также они гарантируют защиту от новых угроз со стороны России.

Об этом заявил новоназначенный премьер Канады Марк Карни во время своего визита в Париж.

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Марк Карни подчеркнул важность укрепления отношений с "надежными союзниками" в Европе. Он также подтвердил, что Канада продолжит свою непоколебимую поддержку Украины, выступая за ее суверенитет и безопасность.

"Мы стоим на стороне Украины, ведь ее безопасность важна для безопасности Европы. Канада всегда будет рядом", — заявил Карни.

Президент Франции Эмманюэль Макрон присоединился к этой позиции, отметив, что Франция и Канада совместно будут работать над надежными гарантиями безопасности для Киева.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Австралии Энтони Албанизи принял участие в онлайн-встрече лидеров по поддержке Украины. Он отметил, что его страна готова участвовать в миротворческой миссии после прекращения огня.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал два рычага давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.