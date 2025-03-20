Саміт Ради Європи 20 березня — ключові теми обговорень

Учасники саміту Ради Європи 20 березня. Фото: Новини.LIVE

У Раді Європи у Страсбурзі у четвер, 20 березня, відбувся перший день саміту. На ньому присутні спікери та президенти парламентів 46 країн-членів та партнерських держав.

Про це розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Валерія Рождественська.

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Відомо, що на саміті обговорювалися:

захист демократії, свобода слова та насильство проти політиків — три основні теми саміту;

підтримка України — стала одним із головних акцентів дискусій;

виступ Руслана Стефанчука — голова ВРУ виголосив промову, яку зустріли тривалими оплесками;

позиція Франції — президент Національних зборів Яель Браун-Піве підтвердила підтримку України та наголосила, що мир має базуватися на надійних гарантіях;

переговори щодо співпраці зі США — обговорюється рівень комунікації між українським парламентом і Конгресом США;

подальші рішення — дискусії тривають, очікуються конкретні ініціативи щодо посилення підтримки України.

Нагадаємо, Стефанчук прокоментував поїздку українських нардепів до США в лютому, зазначивши, що комунікації з Конгресом Штатів найближчим часом принесуть конкретні результати.

Також президентка Національних зборів Франції Яель Браун-Піве підкреслила, що її країна залишатиметься на стороні України.

Крім того, на саміті виступив президент Володимир Зеленський, який розповів про ситуацію в Україні та дипломатію.