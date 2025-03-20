Саміт Ради Європи 20 березня — ключові теми обговорень

Саміт Ради Європи — які теми обговорили 46 країн
У Раді Європи у Страсбурзі у четвер, 20 березня, відбувся перший день саміту. На ньому присутні спікери та президенти парламентів 46 країн-членів та партнерських держав.
Про це розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Валерія Рождественська.
Саміт у Раді Європи
Відомо, що на саміті обговорювалися:
- захист демократії, свобода слова та насильство проти політиків — три основні теми саміту;
- підтримка України — стала одним із головних акцентів дискусій;
- виступ Руслана Стефанчука — голова ВРУ виголосив промову, яку зустріли тривалими оплесками;
- позиція Франції — президент Національних зборів Яель Браун-Піве підтвердила підтримку України та наголосила, що мир має базуватися на надійних гарантіях;
- переговори щодо співпраці зі США — обговорюється рівень комунікації між українським парламентом і Конгресом США;
- подальші рішення — дискусії тривають, очікуються конкретні ініціативи щодо посилення підтримки України.
Нагадаємо, Стефанчук прокоментував поїздку українських нардепів до США в лютому, зазначивши, що комунікації з Конгресом Штатів найближчим часом принесуть конкретні результати.
Також президентка Національних зборів Франції Яель Браун-Піве підкреслила, що її країна залишатиметься на стороні України.
Крім того, на саміті виступив президент Володимир Зеленський, який розповів про ситуацію в Україні та дипломатію.
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