Саммит Совета Европы 20 марта — ключевые темы обсуждений

Участники саммита Совета Европы 20 марта. Фото: Новини.LIVE

В Совете Европы в Страсбурге в четверг, 20 марта, состоялся первый день саммита. На нем присутствуют спикеры и президенты парламентов 46 стран-членов и партнерских государств.

Об этом рассказала специальный корреспондент Новини.LIVE Валерия Рождественская.

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Известно, что на саммите обсуждались:

Защита демократии, свобода слова и насилие против политиков — три основные темы саммита;

поддержка Украины — стала одним из главных акцентов дискуссий;

выступление Руслана Стефанчука — председатель ВРУ произнес речь, которую встретили продолжительными аплодисментами;

позиция Франции — президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве подтвердила поддержку Украины и подчеркнула, что мир должен базироваться на надежных гарантиях;

переговоры о сотрудничестве с США — обсуждается уровень коммуникации между украинским парламентом и Конгрессом США;

дальнейшие решения — дискуссии продолжаются, ожидаются конкретные инициативы по усилению поддержки Украины.

Напомним, Стефанчук прокомментировал поездку украинских нардепов в США в феврале, отметив, что коммуникации с Конгрессом Штатов в ближайшее время принесут конкретные результаты.

Также Президент Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве подчеркнула, что ее страна будет оставаться на стороне Украины.

Кроме того, на саммите выступил Президент Владимир Зеленский, который рассказал о ситуации в Украине и дипломатии.