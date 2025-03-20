Саммит Совета Европы 20 марта — ключевые темы обсуждений

Саммит Совета Европы — какие темы обсудили 46 стран
В Совете Европы в Страсбурге в четверг, 20 марта, состоялся первый день саммита. На нем присутствуют спикеры и президенты парламентов 46 стран-членов и партнерских государств.
Об этом рассказала специальный корреспондент Новини.LIVE Валерия Рождественская.
Саммит в Совете Европы
Известно, что на саммите обсуждались:
- Защита демократии, свобода слова и насилие против политиков — три основные темы саммита;
- поддержка Украины — стала одним из главных акцентов дискуссий;
- выступление Руслана Стефанчука — председатель ВРУ произнес речь, которую встретили продолжительными аплодисментами;
- позиция Франции — президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве подтвердила поддержку Украины и подчеркнула, что мир должен базироваться на надежных гарантиях;
- переговоры о сотрудничестве с США — обсуждается уровень коммуникации между украинским парламентом и Конгрессом США;
- дальнейшие решения — дискуссии продолжаются, ожидаются конкретные инициативы по усилению поддержки Украины.
Напомним, Стефанчук прокомментировал поездку украинских нардепов в США в феврале, отметив, что коммуникации с Конгрессом Штатов в ближайшее время принесут конкретные результаты.
Также Президент Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве подчеркнула, что ее страна будет оставаться на стороне Украины.
Кроме того, на саммите выступил Президент Владимир Зеленский, который рассказал о ситуации в Украине и дипломатии.
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