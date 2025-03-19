У Європі визнали протиправною відсутність невійськової служби в Україні

Венеційська комісія. Фото: coe.int

Венеційська комісія вважає порушенням прав людини відсутність можливості проходження альтернативної (невійськової) служби в Україні під час війни. Раніше відповідний запит подав Конституційний Суд України.

Про це повідомила пресслужба Ради Європи.

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Відсутність альтернативної служби

КСУ подав запит до Венеційської комісії, оскільки розглядає конституційну скаргу громадянина, який був засуджений до трьох років позбавлення волі за відмову від військової служби через релігійні переконання. Він є членом Церкви адвентистів сьомого дня, доктрина якої не допускає ні використання зброї, ні участі у військовій службі.

Водночас законодавство України не передбачає альтернативу для військової служби під час мобілізації, а право на прояв своєї релігії чи переконань не є абсолютним і підпорядковується обов’язку захищати територіальну цілісність і суверенітет держави.

За даними Європейського бюро з питань відмови від військової служби з мотивів совісті, від початку повномасштабної війни Росії в Україні припинено визнання права на відмову від військової служби з мотивів совісті.

Як зазначила Венеційська комісія, стаття 9 Європейської конвенції з прав людини і стаття 18 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, що стосуються свободи думки, совісті та релігії, гарантують право на відмову від військової служби за переконаннями. На думку комісії, відмова від військової служби не може бути виключена навіть під час війни, однак держави мають обмежену свободу розсуду, особливо в умовах загальної мобілізації.

Крім того, там вважають, що відмовник за переконаннями за жодних обставин не може бути змушений носити або використовувати зброю.

У висновку йдеться, що держави мають зобов’язання створити систему альтернативної служби, яка повинна бути відокремлена від військової структури та не мати карального характеру.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом вимагав припинення мобілізації в Україні.

Український лідер Володимир Зеленський пояснив, що таким чином Росія хоче ослабити Україну.