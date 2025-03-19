В Европе признали противоправным отсутствие невоенной службы в Украине

Венецианская комиссия. Фото: coe.int

Венецианская комиссия считает нарушением прав человека отсутствие возможности прохождения альтернативной (невоенной) службы в Украине во время войны. Ранее соответствующий запрос подал Конституционный Суд Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

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Отсутствие альтернативной службы

КСУ подал запрос в Венецианскую комиссию, поскольку рассматривает конституционную жалобу гражданина, который был приговорен к трем годам лишения свободы за отказ от военной службы по религиозным убеждениям. Он является членом Церкви адвентистов седьмого дня, доктрина которой не допускает ни использования оружия, ни участия в военной службе.

В то же время законодательство Украины не предусматривает альтернативу для военной службы во время мобилизации, а право на проявление своей религии или убеждений не является абсолютным и подчиняется обязанности защищать территориальную целостность и суверенитет государства.

По данным Европейского бюро по вопросам отказа от военной службы по мотивам совести, с начала полномасштабной войны России в Украине прекращено признание права на отказ от военной службы по мотивам совести.

Как отметила Венецианская комиссия, статья 9 Европейской конвенции по правам человека и статья 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, касающиеся свободы мысли, совести и религии, гарантируют право на отказ от военной службы по убеждениям. По мнению комиссии, отказ от военной службы не может быть исключен даже во время войны, однако государства имеют ограниченную свободу усмотрения, особенно в условиях всеобщей мобилизации.

Кроме того, там считают, что отказник по убеждениям ни при каких обстоятельствах не может быть вынужден носить или использовать оружие.

В заключении говорится, что государства имеют обязательства создать систему альтернативной службы, которая должна быть отделена от военной структуры и не иметь карательного характера.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом требовал прекращения мобилизации в Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, что таким образом Россия хочет ослабить Украину.