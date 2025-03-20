Кая Каллас назвала суму, яку можуть виділити в ЄС для України

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас. REUTERS/Ів Герман

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що лідери ЄС висловлюють сильну підтримку Україні, однак ця підтримка має бути реалізована у конкретних рішеннях, зокрема у збільшенні постачання боєприпасів. Вона наголосила, що необхідно прискорити процес постачання та забезпечити ЗСУ необхідною зброєю, проте під питанням суми, які можуть виділити на такі витрати.

Про це Кая Каллас повідомила під час спілкування з журналістами на саміті лідерів ЄС, передає кореспондент Новини.LIVE.

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За її словами, Європейська комісія запропонувала новий механізм фінансування України, який враховує економічні можливості країн-членів. Деякі держави заробили більше, а інші мають потужнішу економіку, тому фінансовий внесок у підтримку України значно різниться. Водночас Каллас визнала, що більшість європейських країн стикаються з бюджетним дефіцитом, що створює певні труднощі у фінансуванні військової допомоги.

Щоб вирішити цю проблему, ЄС запровадив нові правила в межах ініціативи з переозброєння, які дозволяють державам-членам послабити бюджетні обмеження та збільшити свої внески у військову підтримку України. Проте рішення щодо обсягів фінансування залишається внутрішньою політикою кожної країни та залежить від сприйняття цієї необхідності громадськістю.

"Зараз в ініціативі переозброєння ми також маємо правила, щоб пом'якшити бюджетні обмеження. Це надасть державам-членам більше можливостей робити більше. Але питання залишаються для кожної країни. Це внутрішня політика і розуміння громадськістю потреб. Це різниться в кожній країні", — зазначила Кая Каллас.

Кая Каллас підкреслила, що Європейський Союз має діяти швидко, навіть якщо поки що неможливо визначити довгострокові перспективи фінансування.

На цей час основним пріоритетом є забезпечення України необхідними боєприпасами. Реалістичним планом наразі є постачання 5 млрд євро для закупівлі боєприпасів, і саме над цим зараз працює ЄС, як пояснила Кая Каллас.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал висловився щодо загроз з боку Росії для Європи.

Раніше зазначалося, що на саміті лідерів ЄС у Брюсселі для України можуть ухвалити пакет допомоги на 40 млрд євро.