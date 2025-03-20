Кая Каллас назвала сумму, которую может выделить ЕС для Украины

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас. REUTERS/Ив Герман

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что лидеры ЕС выражают сильную поддержку Украине, однако эта поддержка должна быть реализована в конкретных решениях, в частности в увеличении поставок боеприпасов. Она подчеркнула, что необходимо ускорить процесс поставки и обеспечить ВСУ необходимым оружием, однако под вопросом суммы, которые могут выделить на такие расходы.

Об этом Кая Каллас сообщила во время общения с журналистами на саммите лидеров ЕС, передает корреспондент Новини.LIVE.

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По ее словам, Европейская комиссия предложила новый механизм финансирования Украины, который учитывает экономические возможности стран-членов. Некоторые государства заработали больше, а другие имеют более мощную экономику, поэтому финансовый вклад в поддержку Украины значительно отличается. В то же время Каллас признала, что большинство европейских стран сталкиваются с бюджетным дефицитом, что создает определенные трудности в финансировании военной помощи.

Чтобы решить эту проблему, ЕС ввел новые правила в рамках инициативы по перевооружению, которые позволяют государствам-членам ослабить бюджетные ограничения и увеличить свои взносы в военную поддержку Украины. Однако решение об объемах финансирования остается внутренней политикой каждой страны и зависит от восприятия этой необходимости общественностью.

"Сейчас в инициативе перевооружения мы также имеем правила, чтобы смягчить бюджетные ограничения. Это предоставит государствам-членам больше возможностей делать больше. Но вопросы остаются для каждой страны. Это внутренняя политика и понимание общественностью потребностей. Это различается в каждой стране", — отметила Кая Каллас.

Кая Каллас подчеркнула, что Европейский Союз должен действовать быстро, даже если пока невозможно определить долгосрочные перспективы финансирования.

В настоящее время основным приоритетом является обеспечение Украины необходимыми боеприпасами. Реалистичным планом сейчас является поставка 5 млрд евро для закупки боеприпасов, и именно над этим сейчас работает ЕС, как пояснила Кая Каллас.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кристен Михал высказался относительно угроз со стороны России для Европы.

Ранее отмечалось, что на саммите лидеров ЕС в Брюсселе для Украины могут принять пакет помощи на 40 млрд евро.