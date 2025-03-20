Прем'єр-міністр Естонії прокоментував загрози для ЄС з боку Росії

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Фото: Wikimedia Commons

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Європа добре розуміє загрозу, яку становить Росія, та усвідомлює, що війна, розв’язана в Україні, може поширитися й на інші країни. Він наголосив, що Європейський Союз має бути готовим до можливого загострення ситуації та забезпечити належний рівень обороноздатності.

Про це Крістен Міхал заявив під час спілкування із журналістами, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Крістен Міхал закликав країни ЄС посилювати свою оборону

"Ми знаємо, що таке Росія та Путін. Розуміємо, що те, що відбувається в Україні, може статися по всій Європі", — сказав прем’єр Естонії.

З огляду на останні загрози з боку Кремля, країни Європи дедалі більше схиляються до активного розвитку власних збройних сил і виробництва боєприпасів. Це рішення також підкріплюється намірами скоротити залежність від зовнішніх постачальників і створити надійну систему оборони, яка забезпечить захист європейських держав у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, президент Литви висловився щодо того, чи зможе Україна вступити в ЄС.

Нещодавно Литва та інші країни Балтії вийшли з конвенції щодо протипіхотних мін.