Премьер-министр Эстонии прокомментировал угрозы для ЕС со стороны России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Фото: Wikimedia Commons

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европа хорошо понимает угрозу, которую представляет Россия, и осознает, что война, развязанная в Украине, может распространиться и на другие страны. Он подчеркнул, что Европейский Союз должен быть готовым к возможному обострению ситуации и обеспечить надлежащий уровень обороноспособности.

Об этом Кристен Михал заявил во время общения с журналистами, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Мы знаем, что такое Россия и Путин. Понимаем, что то, что происходит в Украине, может произойти по всей Европе", — сказал премьер Эстонии.

Учитывая последние угрозы со стороны Кремля, страны Европы все больше склоняются к активному развитию собственных вооруженных сил и производству боеприпасов. Это решение также подкрепляется намерениями сократить зависимость от внешних поставщиков и создать надежную систему обороны, которая обеспечит защиту европейских государств в долгосрочной перспективе.

Напомним, президент Литвы высказался относительно того, сможет ли Украина вступить в ЕС.

Недавно Литва и другие страны Балтии вышли из конвенции по противопехотным минам.