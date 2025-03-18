Оттавська конвенція — країни Балтія і Польща вийшли з договору

Міни. Фото: УП

Латвія, Литва, Естонія та Польща оголосили про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Це необхідно через військову загрозу з боку Росії, яка не приєдналася до цієї конвенції.

Про це повідомили міністерства оборони цих країн.

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Вихід країн з Оттавської конвенції

Міністерства країн зробили спільну заяву, в якій йдеться, що з часу ратифікації цієї конвенції безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася, а збройні сили повинні мати "гнучкість та свободу вибору" для захисту. Крім того, зросли військові загрози щодо держав-членів НАТО, які межують з Росією та Білоруссю.

"На тлі цієї нестабільної ситуації з безпекою, позначеної агресією Росії та постійною загрозою, яку вона становить для євроатлантичної спільноти, вкрай важливо визначити всі заходи, які можуть сприяти зміцненню нашої спроможності стримування та оборони", — йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що їхнє рішення надсилає чіткий сигнал, що країни готові та здатні використовувати будь-які необхідні засоби для захисту територій та свободи.

Разом з тим уряди Латвії, Литви, Естонії та Польщі додали, що попри вихід із конвенції, країни залишаються прихильними до міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільного населення під час збройних конфліктів. Уряди пообіцяли продовжувати дотримуватись цих принципів, забезпечуючи при цьому свою безпеку.

Нагадаємо, нещодавно Анджей Дуда запропонував Трампу перемістити ядерні боєголовки в Польщу. Він вважає, що такий крок стане стримувальним фактором проти можливої агресії з боку Росії.

Також президент Франції Емманюель Макрон висловився про ядерний захист Європи.