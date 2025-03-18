Оттавская конвенция — страны Балтии и Польша вышли из договора

Мины. Фото: УП

Латвия, Литва, Эстония и Польша объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Это необходимо из-за военной угрозы со стороны России, которая не присоединилась к этой конвенции.

Об этом сообщили министерства обороны этих стран.

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Выход стран из Оттавской конвенции

Министерства стран сделали совместное заявление, в котором говорится, что со времени ратификации этой конвенции ситуация с безопасностью в регионе значительно ухудшилась, а вооруженные силы должны иметь "гибкость и свободу выбора" для защиты. Кроме того, выросли военные угрозы в отношении государств-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью.

"На фоне этой нестабильной ситуации с безопасностью, обозначенной агрессией России и постоянной угрозой, которую она представляет для евроатлантического сообщества, крайне важно определить все меры, которые могут способствовать укреплению нашей способности сдерживания и обороны", — говорится в заявлении.

Министры отметили, что их решение посылает четкий сигнал, что страны готовы и способны использовать любые необходимые средства для защиты территорий и свободы.

Вместе с тем правительства Латвии, Литвы, Эстонии и Польши добавили, что несмотря на выход из конвенции, страны остаются приверженными международному гуманитарному праву, включая защиту гражданского населения во время вооруженных конфликтов. Правительства пообещали продолжать придерживаться этих принципов, обеспечивая при этом свою безопасность.

Напомним, недавно Анджей Дуда предложил Трампу переместить ядерные боеголовки в Польшу. Он считает, что такой шаг станет сдерживающим фактором против возможной агрессии со стороны России.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о ядерной защите Европы.