Дуда запропонував США розмістити ядерну зброю в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Польщі Анджей Дуда виступив із пропозицією розмістити американську ядерну зброю на території Польщі. Він вважає, що такий крок стане стримувальним фактором проти можливої агресії з боку Росії.

Про це Анджей Дуда заявив в інтерв’ю Financial Times.

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Анджей Дуда пояснив, що президент США Дональд Трамп міг би ухвалити рішення про передислокацію американських ядерних боєголовок, які нині перебувають у Західній Європі або США, до Польщі. Цю ініціативу польський лідер нещодавно обговорював зі спеціальним посланником США з питань України та Росії Кітом Келлоггом.

Дуда наголосив, що кордони НАТО змінилися ще в 1999 році, тому, на його думку, має змінитися й інфраструктура Альянсу. Він заявив, що розміщення ядерної зброї у Польщі є не лише своєчасним, а й необхідним для безпеки.

"Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тому 26 років потому має відбутися також переміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно", — висловився Анджей Дуда.

Президент Польщі також висловив сподівання, що адміністрація Трампа підтримає відродження ініціативи щодо спільного використання ядерної зброї, яку Варшава вже пропонувала у 2022 році. Він зауважив, що Росія без вагань перемістила свою тактичну ядерну зброю до Білорусі, не запитуючи дозволу в міжнародної спільноти.

"Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю до Білорусі. Вони не питали ні в кого дозволу", — заявив Анджей Дуда.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що готовий допомогти президенту США Дональду Трампу щодо врегулювання ядерних питань з Іраном.

Згодом президент Франції Емманюель Макрон висловився про ядерний захист Європи.