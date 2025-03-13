Дуда предложил США разместить ядерное оружие в Польше

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением разместить американское ядерное оружие на территории Польши. Он считает, что такой шаг станет сдерживающим фактором против возможной агрессии со стороны России.

Об этом Анджей Дуда заявил в интервью Financial Times.

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Анджей Дуда объяснил, что президент США Дональд Трамп мог бы принять решение о передислокации американских ядерных боеголовок, которые сейчас находятся в Западной Европе или США, в Польшу. Эту инициативу польский лидер недавно обсуждал со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлоггом.

Дуда подчеркнул, что границы НАТО изменились еще в 1999 году поэтому по его мнению, должна измениться и инфраструктура Альянса. Он заявил, что размещение ядерного оружия в Польше является не только своевременным, но и необходимым для безопасности.

"Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя должно произойти также перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно", — высказался Анджей Дуда.

Президент Польши также выразил надежду, что администрация Трампа поддержит возрождение инициативы по совместному использованию ядерного оружия, которую Варшава уже предлагала в 2022 году. Он отметил, что Россия без колебаний переместила свое тактическое ядерное оружие в Беларусь, не спрашивая разрешения у международного сообщества.

"Россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в Беларусь. Они не спрашивали ни у кого разрешения", — заявил Анджей Дуда.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что готов помочь президенту США Дональду Трампу по урегулированию ядерных вопросов с Ираном.

Впоследствии президент Франции Эммануэль Макрон высказался о ядерной защите Европы.