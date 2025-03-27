Партнеры Украины встретились в Париже - какова цель

Встреча "Коалиции желающих". Фото: Офис Президента

В четверг, 27 марта, в Париже началась встреча лидеров государств. Там планируют обсудить поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и прочного мира.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Партнеры Украины встретились в Париже

В мероприятии принимают участие президенты Украины, Франции, Литвы, Финляндии, Кипра, и.о. Президента Румынии, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Швеции, вице-президент Турции, президенты Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов представлены Австрия, Австралия и Канада.

Участники поднимут тему продолжения стабильной поддержки Украины, а также укрепления украинской армии и оборонно-промышленного комплекса, которые являются одними из основных гарантов безопасности нашего государства.

Отдельно на встрече партнеры рассмотрят все аспекты, касающиеся переговорного процесса по достижению мира, а также механизмы внедрения начальных шагов для прекращения огня. Лидеры также обсудят возможность размещения в Украине миротворческих сил как часть будущего мирного решения конфликта при поддержке США.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу "Коалиции желающих" и отреагировал на информацию, что некоторые страны не хотят отправлять контингент в Украину.

Ранее в Страсбурге состоялась Европейская конференция, где присутствовала украинская делегация во главе с Русланом Стефанчуком.