Встреча лидеров по поддержке Украины завершилась через три часа — детали

Встреча лидеров по поддержке Украины. Фото: Reuters

В Париже в четверг, 27 марта, завершилась встреча лидеров по поддержке Украины. Она длилась более трех часов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Встреча союзников Украины в Париже 27 марта

В саммите приняли участие лидеры стран-союзниц Украины: президенты Франции, Литвы, Финляндии, Кипра, и.о. президента Румынии, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Швеции, вице-президент Турции, президенты Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов представлены Австрия, Австралия и Канада.

Инфографика Новини.LIVE

На повестке дня саммита были такие ключевые вопросы:

поддержка украинской армии;

построение устойчивой военной модели для предотвращения будущих российских вторжений;

гарантии безопасности, которые могут предоставить европейские силы.

Президент Франции Эммануель Макрон подчеркнул, что целью встречи является защита мира и обеспечение стабильности в Европе. Также речь шла о конкретных обязательствах по поддержке Украины и усилении давления на Россию с целью достижения перемирия.

Участники саммита выразили солидарность с Украиной и обсудили дальнейшие шаги для обеспечения безопасности и территориальной целостности. Впоследствии Макрон должен провести пресс-конференцию, чтобы рассказать итоги саммита.

Напомним, лидеры стран собрались в Париже на встречу, чтобы обсудить поддержку Украины в сдерживании российской агрессии.

Также на мероприятие прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. Его встретил французский лидер Эммануэль Макрон.