Саміт лідерів у Парижі — Зеленський назвав результати

Володимир Зеленський, Кір Стармер та Емманюель Макрон. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

У Парижі відбулась зустріч лідерів щодо підтримки України. Основними темами стали зміцнення нашої держави та тиск на Росію заради миру.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 березня.

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Зеленський про зустріч лідерів у Парижі

За словами глави держави, Європа може себе захистити. Зараз працюють над тим, щоб гарантувати Україні та всім європейським народам більше безпеки. За підсумками зустрічі лідерів у Парижі, є рішення про нові оборонні пакети для нашої держави.

"Зокрема, Франція підготувала оборонний пакет обсягом 2 мільярди євро. Домовились, що санкції проти Росії за війну мають залишатися чинними, поки триває агресія. Доручили військовим представникам держав, які хочуть і можуть робити конкретні сильні кроки для забезпечення миру, провести зустрічі й опрацювати відповідні деталі", — зазначив Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Він також додав, що є нові рішення стосовно інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Зеленський наголосив, що данська модель продовжує ефективно працювати.

"Цього року ми виробимо разом із партнерами ще більше дронів та іншої зброї для захисту життя", — додав глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в МЗС високо оцінили результат саміту у Парижі. Зазначається, що вдалося досягнути конкретних рішень щодо безпеки України.

Також ми повідомляли про те, що зустріч лідерів щодо підтримки України у Парижі тривала понад три години. Метою зустрічі був захист миру та забезпечення стабільності в Європі.