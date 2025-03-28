Під час саміту вдалось досягти конкретних рішень щодо безпеки України, кажуть у МЗС

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Скриншот

У МЗС України високо оцінили результат саміту у Парижі. Під час перемовин вдалось досягти конкретних рішень щодо безпеки України.

Про це у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

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За словами Тихого, ці переговори дали зрозуміти всім, що Україна — не на узбіччі, а в центрі нової європейської безпеки. Під час саміту обговорювали не лише далекоглядні гарантії, а й дуже прикладні речі — додаткову військову допомогу, ресурси, посилення тиску на Росію.

За словами речника, були ухвалені конкретні рішення щодо посилення допомоги Україні: Європа розпочала стратегічне планування довгострокової безпеки України і Франція та Велика Британія продемонстрували лідерство, до якого приєднуються інші.

"У найближчі тижні ми будемо активно імплементовувати рішення цього саміту", — заявив Тихий.

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон назвав три основи гарантій безпеки для України.

Після понад трьох годин обговорень саміт щодо підтримки України у Парижі завершився. В ньому взяли участь лідери близько 30 країн.