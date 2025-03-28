Во время саммита удалось достичь конкретных решений по безопасности Украины, говорят в МИД

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Скриншот

В МИД Украины высоко оценили результат саммита в Париже. Во время переговоров удалось достичь конкретных решений по безопасности Украины.

Об этом в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Читайте также:

Как в МИД оценили переговоры

По словам Тихого, эти переговоры дали понять всем, что Украина - не на обочине, а в центре новой европейской безопасности. Во время саммита обсуждали не только дальновидные гарантии, но и очень прикладные вещи - дополнительную военную помощь, ресурсы, усиление давления на Россию.

По словам спикера, были приняты конкретные решения по усилению помощи Украине: Европа начала стратегическое планирование долгосрочной безопасности Украины и Франция и Великобритания продемонстрировали лидерство, к которому присоединяются другие.

"В ближайшие недели мы будем активно имплементировать решения этого саммита", — заявил Тихий.

Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал три основы гарантий безопасности для Украины.

После более трех часов обсуждений саммит по поддержке Украины в Париже завершился. В нем приняли участие лидеры около 30 стран.