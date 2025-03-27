Макрон назвав пункти, на яких мають ґрунтуватися гарантії безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: скриншот з відео

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про існування ширшої домовленості щодо гарантій безпеки для України. За його словами, йдеться про те, що вони повинні ґрунтуватися на трьох "стовпах".

Про це Макрон сказав під час пресконференції у Парижі у четвер, 27 березня.

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За словами Макрона, три "стовпа" безпекових гарантій для України це:

сильна українська армія — спільна франко-британська місія має вирушити до Києва для оцінки потреб та визначення майбутньої підтримки України;

сили стримування, які не будуть розміщені на лінії конфлікту, а надаватимуть підтримку в "стратегічних" районах;

ширший поштовх до переозброєння Європи та представлення європейського погляду, включаючи її вимоги на будь-яких мирних переговорах.

Також видання SkyNews пише, що під час зустрічі на саміті щодо підтримки України було ухвалено рішення доручити головам МЗС розробити пропозиції щодо моніторингу припинення вогню.

Нагадаємо, у Парижі завершився саміт щодо підтримки України. В ньому взяли участь лідери близько 30 країн, а захід тривав понад три години.

Також підсумки саміту підбив Президент України Володимир Зеленський.