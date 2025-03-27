Саміт у Парижі — Зеленський заявив, що коаліція вже працює

Лідери країн на саміті в Парижі. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 березня, взяв участь у саміті лідерів країн у Парижі. На заході йшлося про підтримку України у протистоянні Росії та встановлення миру.

Відповідне відео український лідер оприлюднив у Telegram.

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Саміт у Парижі 27 березня

"Наша коаліція охочих і спроможних партнерів уже працює — як у політичному, так і у військовому плані. Я вдячний Франції, Великій Британії та всім причетним за щире прагнення допомогти нам у розбудові довготривалої безпеки", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що під час цієї зустрічі, у процесі майбутніх військових переговорів і в усіх обговореннях з партнерами варто відповісти на деякі конкретні запитання:

Які країни будуть залучені на землі, у небі та на морі в Україні;

Де саме ці сили будуть розміщені;

Якою буде чисельність і структура цих сил;

Якими будуть їхні процедури реагування у разі виникнення загрози;

І коли коаліція фактично розгорне сили в Україні — коли почнеться перемир’я чи коли війна повністю закінчиться й буде досягнуто врегулювання.

Президент наголосив, що потрібен чіткий план, на який всі погодяться та почнуть втілювати в життя.

"Ми хочемо запросити в Україну невелику групу ваших представників, щоб разом розробити цей план", — зауважив він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора Зеленський та Макрон зустрілися у Єлисейському палаці в Парижі.

Французькі видання пишуть, що після зустрічі із Зеленським Макрон зателефонував президенту США Дональду Трампу.