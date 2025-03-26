Зеленський та Макрон зустрілися у Парижі

Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон. Фото: ОПУ

Сьогодні, 26 березня, Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон зустрілися у Єлисейському палаці в Парижі. Сторони обговорили подальшу підтримку України.

Про це інформують Новини.LIVE

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Під час сьогоднішньої зустрічі Зеленського з Макроном у Парижі, лідери обговорили підтримку України напередодні важливих перемовин із ЄС. Також президенти говорили про питання безпеки, фінансової допомоги та подальшу співпрацю між країнами.

Нагадаємо, що ми повідомляли про те, сьогодні, 26 березня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа.

Крім того, раніше Зеленський на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік також підтвердив зустріч з Емманюелем Макроном.