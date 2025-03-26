Зеленский и Макрон встретились в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон. Фото: ОПУ

Сегодня, 26 марта, Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон встретились в Елисейском дворце в Париже. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Об этом информируют Новини.LIVE

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Во время сегодняшней встречи Зеленского с Макроном в Париже, лидеры обсудили поддержку Украины накануне важных переговоров с ЕС. Также президенты говорили о вопросах безопасности, финансовой помощи и дальнейшем сотрудничестве между странами.

Напомним, что мы сообщали о том, сегодня, 26 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж.

Кроме того, ранее Зеленский на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик также подтвердил встречу с Эмманюэлем Макроном.