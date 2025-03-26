Зеленський прибув до Парижа — мета візиту

Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 березня, прибув до Парижа. Там він зустрінеться з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про це повідомив прессекретар Сергій Нікіфоров у коментарі Новини.LIVE.

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Зустріч Зеленського та Макрона

Днями у Єлисейському палаці анонсували візит Зеленського до Парижа, де прийме Макрон для підготовки до безпекового саміту "Коаліції охочих", який відбудеться 27 березня.

Французький лідер планує підтвердити продовження та посилення військової та фінансової допомоги для України своїм ключовим пріоритетом.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що зустрічі "Коаліції охочих" посилюють переговорні позиції України.

Зазначимо, що "Коаліція охочих" виникла на тлі необхідності посилення ролі Європи у забезпеченні безпеки України на тлі зменшення підтримки з боку США.