Обстріл України 26 березня — Зеленський прокоментував російську атаку

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку російських окупантів. За його словами, ворог запускав 117 ударних дронів. Він назвав це кількістю доказів затягування Росією війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram у середу, 26 березня.

Читайте також:

Реакція Зеленського на нічний обстріл

Український лідер зазначив, що здебільшого ворог атакував дронами типу Shahed. Значну частину безпілотників збили захисники.

Під атакою ворога опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Черкащина та інші області. Крім того, був масштабний удар дронами по Кривому Рогу. Окупанти влучили по місцевому підприємству та цивільній інфраструктурі

А в Охтирці Сумської області загарбники пошкодили будинки, магазини та звичайну інфраструктуру.

Під обстрілами були також громади Донеччини, Харківщини та Запорізької області.

Зеленський зазначив, що всім, хто постраждав, має бути надана допомога. За його словами, необхідні сильні кроки світу та очевидний тиск на Росію.

"Завдавати таких масштабних ударів після перемовин щодо припинення вогню — це з усією очевидністю показувати всім у світі, що Москва не збирається йти на справжній мир. Ще з 11 березня є американська пропозиція повної тиші, повного припинення ударів. І буквально щоночі своїми ударами Росія повторює ні у відповідь на мирну пропозицію партнерів", — додав глава держави.

Нагадаємо, у ніч проти 26 березня силам ППО вдалося знищити 56 ударних безпілотників ворога.

А з початку повномасштабного вторгнення в Україні збили 17 тисяч ударних дронів типу Shahed.