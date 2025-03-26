Обстрел Украины 26 марта — Зеленский прокомментировал российскую атаку

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российских оккупантов. По его словам, враг запускал 117 ударных дронов. Он назвал это количеством доказательств затягивания Россией войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 26 марта.

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Украинский лидер отметил, что в основном враг атаковал дронами типа Shahed. Значительную часть беспилотников сбили защитники.

Под атакой врага оказались Днепропетровщина, Сумщина, Черкасская область и другие области. Кроме того, был масштабный удар дронами по Кривому Рогу. Оккупанты попали по местному предприятию и гражданской инфраструктуре.

А в Ахтырке Сумской области захватчики повредили дома, магазины и обычную инфраструктуру.

Под обстрелами были также громады Донецкой, Харьковской и Запорожской областей.

Зеленский отметил, что всем, кто пострадал, должна быть оказана помощь. По его словам, необходимы сильные шаги мира и очевидное давление на Россию.

"Наносить такие масштабные удары после переговоров о прекращении огня — это со всей очевидностью показывать всем в мире, что Москва не собирается идти на настоящий мир. Еще с 11 марта есть американское предложение полной тишины, полного прекращения ударов. И буквально каждую ночь своими ударами Россия повторяет нет в ответ на мирное предложение партнеров", — добавил глава государства.

Напомним, в ночь на 26 марта силам ПВО удалось уничтожить 56 ударных беспилотников врага.

А с начала полномасштабного вторжения в Украине сбили 17 тысяч ударных дронов типа Shahed.