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Зеленский прибыл в Париж, где встретится с Макроном

26 марта 2025 17:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский прибыл в Париж — цель визита
Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 марта, прибыл в Париж. Там он встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщил пресс-секретарь Сергей Никифоров в комментарии Новини.LIVE.

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Встреча Зеленского и Макрона

На днях в Елисейском дворце анонсировали визит Зеленского в Париж, где примет Макрон для подготовки к саммиту по безопасности "Коалиции желающих", который состоится 27 марта.

Французский лидер планирует подтвердить продолжение и усиление военной и финансовой помощи для Украины своим ключевым приоритетом.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что встречи "Коалиции желающих" усиливают переговорные позиции Украины.

Отметим, что "Коалиция желающих" возникла на фоне необходимости усиления роли Европы в обеспечении безопасности Украины на фоне уменьшения поддержки со стороны США.

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