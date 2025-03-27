Саммит в Париже — Зеленский заявил, что коалиция уже работает

Лидеры стран на саммите в Париже. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 марта, принял участие в саммите лидеров стран в Париже. На мероприятии речь шла о поддержке Украины в противостоянии России и установлении мира.

Соответствующее видео украинский лидер обнародовал в Telegram.

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Саммит в Париже 27 марта

"Наша коалиция желающих и способных партнеров уже работает — как в политическом, так и в военном плане. Я благодарен Франции, Великобритании и всем причастным за искреннее стремление помочь нам в развитии долговременной безопасности", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что во время этой встречи, в процессе будущих военных переговоров и во всех обсуждениях с партнерами стоит ответить на некоторые конкретные вопросы:

Какие страны будут привлечены на земле, в небе и на море в Украине;

Где именно эти силы будут размещены;

Какой будет численность и структура этих сил;

Какими будут их процедуры реагирования в случае возникновения угрозы;

И когда коалиция фактически развернет силы в Украине — когда начнется перемирие или когда война полностью закончится и будет достигнуто урегулирование.

Президент подчеркнул, что нужен четкий план, на который все согласятся и начнут воплощать в жизнь.

"Мы хотим пригласить в Украину небольшую группу ваших представителей, чтобы вместе разработать этот план", — отметил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера Зеленский и Макрон встретились в Елисейском дворце в Париже.

Французские издания пишут, что после встречи с Зеленским Макрон позвонил президенту США Дональду Трампу.