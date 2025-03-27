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Макрон зателефонував Трампу перед самітом у Парижі

27 березня 2025 15:41
Євгенія Брюховецька - редактор
Макрон провів телефонну розмову з Трампом, — ЗМІ
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Facebook/Emmanuel Macron
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер, 27 березня, зателефонував президенту США Дональду Трампу. Розмова відбулася напередодні зустрічі лідерів щодо підтримки України.

Про це пише BFMTV.

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Розмова Макрона та Трампа

За даними джерел у Єлисейському палаці, перед зустріччю партнерів України у Парижі на саміті Макрон мав телефонну розмову з Трампом.

Деталі цієї розмови не розголошуються, але відомо, що вона відбулася після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським увечері 26 березня. 

Нагадаємо, у Парижі завершився саміт щодо підтримки України за участі лідерів близько 30 країн, який тривав понад три години.

На конференції обговорювали підтримку України у стримуванні російської агресії та встановлення тривалого миру.

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