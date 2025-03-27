Макрон провів телефонну розмову з Трампом, — ЗМІ

Макрон зателефонував Трампу перед самітом у Парижі
Президент Франції Емманюель Макрон у четвер, 27 березня, зателефонував президенту США Дональду Трампу. Розмова відбулася напередодні зустрічі лідерів щодо підтримки України.
Про це пише BFMTV.
Розмова Макрона та Трампа
За даними джерел у Єлисейському палаці, перед зустріччю партнерів України у Парижі на саміті Макрон мав телефонну розмову з Трампом.
Деталі цієї розмови не розголошуються, але відомо, що вона відбулася після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським увечері 26 березня.
Нагадаємо, у Парижі завершився саміт щодо підтримки України за участі лідерів близько 30 країн, який тривав понад три години.
На конференції обговорювали підтримку України у стримуванні російської агресії та встановлення тривалого миру.
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