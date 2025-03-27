Макрон провел телефонный разговор с Трампом, — СМИ

Макрон позвонил Трампу перед саммитом в Париже
Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 27 марта, позвонил президенту США Дональду Трампу. Разговор состоялся накануне встречи лидеров по поддержке Украины.
Об этом пишет BFMTV.
Разговор Макрона и Трампа
По данным источников в Елисейском дворце, перед встречей партнеров Украины в Париже на саммите Макрон имел телефонный разговор с Трампом.
Детали этого разговора не разглашаются, но известно, что он состоялся после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским вечером 26 марта.
Напомним, в Париже завершился саммит по поддержке Украины с участием лидеров около 30 стран, который длился более трех часов.
На конференции обсуждали поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и установлении длительного мира.
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