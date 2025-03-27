Макрон провел телефонный разговор с Трампом, — СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Facebook/Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 27 марта, позвонил президенту США Дональду Трампу. Разговор состоялся накануне встречи лидеров по поддержке Украины.

Об этом пишет BFMTV.

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Разговор Макрона и Трампа

По данным источников в Елисейском дворце, перед встречей партнеров Украины в Париже на саммите Макрон имел телефонный разговор с Трампом.

Детали этого разговора не разглашаются, но известно, что он состоялся после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским вечером 26 марта.

Напомним, в Париже завершился саммит по поддержке Украины с участием лидеров около 30 стран, который длился более трех часов.

На конференции обсуждали поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и установлении длительного мира.