Макрон назвал пункты, на которых должны основываться гарантии безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: скриншот из видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о существовании более широкой договоренности относительно гарантий безопасности для Украины. По его словам, речь идет о том, что они должны основываться на трех "столпах".

Об этом Макрон сказал во время пресс-конференции в Париже в четверг, 27 марта.

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По словам Макрона, три "столпа" гарантий безопасности для Украины это:

сильная украинская армия — совместная франко-британская миссия должна отправиться в Киев для оценки потребностей и определения будущей поддержки Украины;

силы сдерживания, которые не будут размещены на линии конфликта, а будут оказывать поддержку в "стратегических" районах;

более широкий толчок к перевооружению Европы и представление европейского взгляда, включая ее требования на любых мирных переговорах.

Также издание SkyNews пишет, что во время встречи на саммите по поддержке Украины было принято решение поручить главам МИД разработать предложения по мониторингу прекращения огня.

Напомним, в Париже завершился саммит по поддержке Украины. В нем приняли участие лидеры около 30 стран, а мероприятие длилось более трех часов.

Также итоги саммита подвел Президент Украины Владимир Зеленский.