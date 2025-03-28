Саммит лидеров в Париже — Зеленский назвал результаты

Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

В Париже состоялась встреча лидеров по поддержке Украины. Основными темами стали укрепление нашего государства и давление на Россию ради мира.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 марта.

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По словам главы государства, Европа может себя защитить. Сейчас работают над тем, чтобы гарантировать Украине и всем европейским народам больше безопасности. По итогам встречи лидеров в Париже, есть решение о новых оборонных пакетах для нашего государства.

"В частности, Франция подготовила оборонный пакет объемом 2 миллиарда евро. Договорились, что санкции против России за войну должны оставаться в силе, пока продолжается агрессия. Поручили военным представителям государств, которые хотят и могут делать конкретные сильные шаги для обеспечения мира, провести встречи и проработать соответствующие детали", — отметил Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Он также добавил, что есть новые решения относительно инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Зеленский отметил, что датская модель продолжает эффективно работать.

"В этом году мы произведем вместе с партнерами еще больше дронов и другого оружия для защиты жизни",— добавил глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД высоко оценили результат саммита в Париже. Отмечается, что удалось достичь конкретных решений по безопасности Украины.

Также мы сообщали о том, что встреча лидеров по поддержке Украины в Париже длилась более трех часов. Целью встречи была защита мира и обеспечение стабильности в Европе.