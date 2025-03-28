Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине расширили доступ к разведданным и военным складам. Также, по его словам, Украине предоставили лицензии на ПВО.

Об этом глава государства сообщил в пятницу, 28 марта.

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Украине предоставили лицензии на ПВО — Зеленский

По словам президента, Украина получит расширенный доступ к разведывательным данным со спутников европейских коллег. Также во время встречи в Париже стороны договорились с некоторыми лидерами о доступе к их складам с боеприпасами.

"Мы договорились о лицензии на производство противовоздушной обороны", — сказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что Украина будет работать над получением лицензий на производство некоторых видов артиллерии. В частности, Украина договорилась об инвестициях в производство украинских дронов и ракет.

Кроме того, глава государства сообщил, что в течение недели в Киеве запланирована срочная встреча в узком кругу. Она будет посвящена вопросу международного контингента.

Напомним, что 27 марта в Париже завершился саммит по поддержке Украины. Мероприятие длилось более трех часов, в нем приняли участие лидеры около 30 стран.