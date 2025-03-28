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Зеленський анонсував термінову зустріч із партнерами у Києві

28 березня 2025 18:56
Анастасія Писаненко - редактор
Зеленський анонсував термінову зустріч із партнерами у Києві
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko
Анастасія Писаненко - редактор

Протягом тижня у Києві запланована термінова зустріч у вузькому колі. Вона буде присвячена питанню міжнародного контингенту

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 березня.

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За словами українського лідера, у переговорах візьмуть участь країни, які повністю готові надіслати свої сили на територію України. Серед гарантованих учасників — Франція, Велика Британія та Україна.

"Не всі країни зможуть приїхати, ми запрошуємо лише вузьке коло", — зазначив Зеленський.

Зустріч має важливе значення для координації подальших дій міжнародних партнерів щодо безпеки та підтримки України.

Нагадаємо, 27 березня у Парижі завершився саміт щодо підтримки України. В ньому взяли участь лідери близько 30 країн, а захід тривав понад три години.

На конференції обговорювали підтримку України у стримуванні російської агресії та встановлення тривалого миру.

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