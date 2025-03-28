Зеленский анонсировал срочную встречу с партнерами в Киеве

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В течение недели в Киеве запланирована срочная встреча в узком кругу. Она будет посвящена вопросу международного контингента.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 марта.

Читайте также:

В Киев приедут партнеры Украины

По словам украинского лидера, в переговорах примут участие страны, которые полностью готовы направить свои силы на территорию Украины. Среди гарантированных участников — Франция, Великобритания и Украина.

"Не все страны смогут приехать, мы приглашаем только узкий круг", — отметил Зеленский.

Встреча имеет важное значение для координации дальнейших действий международных партнеров по безопасности и поддержке Украины.