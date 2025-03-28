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Зеленский анонсировал срочную встречу с партнерами в Киеве

28 марта 2025 18:56
Анастасия Писаненко - редактор
Зеленский анонсировал срочную встречу с партнерами в Киеве
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko
Анастасия Писаненко - редактор

В течение недели в Киеве запланирована срочная встреча в узком кругу. Она будет посвящена вопросу международного контингента.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 марта.

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По словам украинского лидера, в переговорах примут участие страны, которые полностью готовы направить свои силы на территорию Украины. Среди гарантированных участников — Франция, Великобритания и Украина.

"Не все страны смогут приехать, мы приглашаем только узкий круг", — отметил Зеленский.

Встреча имеет важное значение для координации дальнейших действий международных партнеров по безопасности и поддержке Украины.

Напомним, 27 марта в Париже завершился саммит по поддержке Украины. В нем приняли участие лидеры около 30 стран, а мероприятие длилось более трех часов.

На конференции обсуждали поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и установления длительного мира.

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