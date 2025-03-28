Зеленский анонсировал срочную встречу с партнерами в Киеве
В течение недели в Киеве запланирована срочная встреча в узком кругу. Она будет посвящена вопросу международного контингента.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 марта.
В Киев приедут партнеры Украины
По словам украинского лидера, в переговорах примут участие страны, которые полностью готовы направить свои силы на территорию Украины. Среди гарантированных участников — Франция, Великобритания и Украина.
"Не все страны смогут приехать, мы приглашаем только узкий круг", — отметил Зеленский.
Встреча имеет важное значение для координации дальнейших действий международных партнеров по безопасности и поддержке Украины.
Напомним, 27 марта в Париже завершился саммит по поддержке Украины. В нем приняли участие лидеры около 30 стран, а мероприятие длилось более трех часов.
На конференции обсуждали поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и установления длительного мира.
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