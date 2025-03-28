Зеленский ответил, признает ли Украина помощь США долгом

Зеленский заявил, что Украина не признает помощь США долгом
Украина не признает долгом военную помощь, которую предоставляли США. Если в соглашении об ископаемых будут "рисковые вещи", то украинцы об этом узнают.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, 28 марта.
Украина не признает помощь от США долгом
Глава государства прокомментировал новый проект соглашения о редкоземельных ресурсах с США. Он отметил, что украинцы будут знать, если в документе будут "рисковые вещи".
"Если вопрос долгов? Я не знаю, как в этом соглашении. Если там поднимается этот вопрос, мы не будем воспринимать долги, как и я говорил. Это для меня понятные абсолютно вещи, по крайней мере мы говорим о прошлом", — сказал Зеленский.
Напомним, также глава государства заявил, что в Киеве состоится срочная встреча с партнерами. Это произойдет уже на следующей неделе.
Кроме того, Владимир Зеленский сообщил о том, что Украине расширили доступ к разведданным. Также во время встречи в Париже партнеры договорились о доступе к складам с боеприпасами.
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