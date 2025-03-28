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Зеленский заявил, что Украина не признает помощь США долгом

28 марта 2025 19:15
Ольга Антоновская - редактор
Зеленский ответил, признает ли Украина помощь США долгом
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Украина не признает долгом военную помощь, которую предоставляли США. Если в соглашении об ископаемых будут "рисковые вещи", то украинцы об этом узнают.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, 28 марта.

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Глава государства прокомментировал новый проект соглашения о редкоземельных ресурсах с США. Он отметил, что украинцы будут знать, если в документе будут "рисковые вещи".

"Если вопрос долгов? Я не знаю, как в этом соглашении. Если там поднимается этот вопрос, мы не будем воспринимать долги, как и я говорил. Это для меня понятные абсолютно вещи, по крайней мере мы говорим о прошлом", — сказал Зеленский.

Напомним, также глава государства заявил, что в Киеве состоится срочная встреча с партнерами. Это произойдет уже на следующей неделе.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил о том, что Украине расширили доступ к разведданным. Также во время встречи в Париже партнеры договорились о доступе к складам с боеприпасами.

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