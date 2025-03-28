США пропонують Україні кабальну угоду про надра — що у тексті

Кар'єр Єристівського гірничо-збагачувального комбінату. Фото: УНІАН

У Вашингтоні заявили, що передали Україні фінальну версію проєкту економічного партнерства щодо видобутку корисних копалин. У цьому документі йдеться не лише про управління ресурсами, а й про те, як оброблятимуться доходи, ухвалюватимуться рішення та функціонуватиме спільний Фонд розвитку. Виявилось, що США втягують Україну у кабалу і змусять компенсувати надану допомогу.

Про це йдеться у статті "Європейська правда".

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За логікою документа, Україна фактично делегує значну частину контролю над розробкою надр новоствореному "Американо-українському інвестиційному фонду реконструкції та розвитку". Цей фонд буде керований головним чином американською стороною через DFC (Міжнародну фінансову корпорацію з розвитку). DFC отримує право призначати ключових осіб, управляти коштами і впливати на рішення без необхідності погоджень із Києвом.

Україну хочуть змусити компенсувати США всю надану з 2022 року допомогу

Особливо резонансним є положення про те, що Україна має компенсувати США всю допомогу, надану з початку повномасштабної війни, — як військову, так і фінансову. За оцінками німецького Інституту Кіля, йдеться про щонайменше 123 мільярди доларів. Угода також зобов’язує Україну щороку збільшувати цей "борг" на 4% — тобто наша держава не просто повинна розраховуватися за вже надану допомогу, а й накопичуватиме боргові зобов’язання.

США хочуть взяти під повний контроль доходи та керування угодою

Фонд, який наповнюватиметься коштами від видобутку природних ресурсів, отримає половину доходів від нових ліцензій та рентних платежів. Україна матиме обмежений вплив на ухвалення рішень, а сама структура фактично діятиме як американська юрисдикція: податки сплачуватимуться в США, а оскаржувати її дії доведеться в суді Нью-Йорка.

Окрім фінансових аспектів, угода містить низку положень, що прямо обмежують економічну свободу України. Наприклад, американська сторона вимагає першочергового права на всі нові інфраструктурні та ресурсні проєкти. Лише у випадку відмови США Україна зможе залучати інших інвесторів — але навіть тоді вона зобов’язана передавати партнерам із США усі деталі перемовин, включно з конфіденційною інформацією. При цьому українська сторона не матиме права пропонувати вигідніші умови жодній іншій країні протягом року.

Також надрокористувачі, які розроблятимуть критично важливі копалини, не зможуть продавати продукцію покупцям з країн, які DFC вважатиме стратегічними конкурентами. Це може поставити під загрозу експортні інтереси України, зокрема в контексті євроінтеграції.

Угода про корисні копалини — радше бізнес-контракт, ніж міжнародний договір

Документ виглядає як комерційний контракт, а не як міждержавна угода. Щобільше, автори проєкту проігнорували вимогу обов’язкової ратифікації Верховною Радою — без чого договір не матиме юридичної сили. Власне, на документі навіть зазначено контакти американської юридичної фірми Arnold & Porter, що, імовірно, працювала над його підготовкою.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк розкритикував текст угоди про видобуток корисних копалин в Україні та пояснив, які небезпечні умови у ній містяться.

Тим часом в США назвали терміни, коли угода про корисні копалини має бути підписана.

Своєю чергою Президент України Володимир Заленський заявив, що наразі зарано говорити про укладання угоди про корисні копалини, і назвав причину, що саме гальмує цей процес.