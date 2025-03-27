Коли США та Україна підпишуть угоди про надра - що відомо

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україна може підписати угоду про надра вже наступного тижня. При цьому президент США Дональд Трамп готовий без сумнівів посилити санкції проти Росії, якщо це буде необхідно.

Про це голова Мінфіну США сказав у інтерв’ю американським ЗМІ, передає Reuters.

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У Бессента запитали про хід переговорів щодо укладання угоди на видобуток корисних копалин.

"Ми передали завершений документ про економічне партнерство, який зараз розглядається українцями, і ми сподіваємося перейти до повноцінних обговорень і, можливо, навіть отримати підписи наступного тижня", — відповів він.

Щодо санкцій проти Росії, американський міністр зазначив, що "все залежатиме від подальших дій російського уряду, чи будуть санкції посилюватися або зменшуватися".

"Президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", — впевнений Бессент.

Нагадаємо, Україна завершила переговори щодо угоди про копалини зі США.

Американський лідер Дональд Трамп 24 березня заявив, що документ про мінерали було укладено і він очікує на підписання.