Україна завершила переговори щодо угоди про копалини — деталі від Стефанішиної

Ольга Стефанішина. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила, що країна вже завершила переговори щодо угоди про копалини зі Сполученими Штатами Америки.

Про це Ольга Стефанішина сказала журналістам в кулуарах Саміту експортерів Forbes у пʼятницю, 14 березня, передає "Інтерфакс".

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Стефанішина наголосила, що Україна чекає від США дати підписання.

"Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті. Американська сторона не визначилась з тим, коли, в яких умовах вони хочуть її підписати на даному етапі. Україна готова до підписання будь-коли", — зазначила вона.

Нагадаємо, Стефанішина заявила, що угода зі США не містить положень про передачу прав на користування надрами.

Раніше Зеленський заявив про готовність підписати угоду зі США. За його словами, за лаштунками немає жодних секретів.