Зеленський заявив про готовність України підписати угоду із США щодо надр

Зеленський наголосив на готовності підписати угоду зі США
Український лідер Володимир Зеленський заявив про готовність підписати рамкову угоду зі Сполученими Штатами Америки. Йдеться про документ щодо надр.
Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції у середу, 12 березня.
Угода щодо надр
"Україна готова до підписання рамкової угоди як перший крок, ми завжди про це говорили. Чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Ми до цього готові", — зауважив український лідер.
За його словами, за лаштунками немає жодних секретів, тому Україна готова.
Нагадаємо, 11 березня під час переговорів між делегаціями США та України в Саудівській Аравії сторони домовились прискорити укладання угоди щодо розробки критичних мінеральних ресурсів.
Також за інформацією ЗМІ, США мають намір укласти угоду про корисні копалини з Демократичною Республікою Конго.
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