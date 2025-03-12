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Зеленський наголосив на готовності підписати угоду зі США

12 березня 2025 15:39
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський заявив про готовність України підписати угоду із США щодо надр
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Аркадій Пастула - Редактор

Український лідер Володимир Зеленський заявив про готовність підписати рамкову угоду зі Сполученими Штатами Америки. Йдеться про документ щодо надр.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції у середу, 12 березня.

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"Україна готова до підписання рамкової угоди як перший крок, ми завжди про це говорили. Чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Ми до цього готові", — зауважив український лідер.

За його словами, за лаштунками немає жодних секретів, тому Україна готова.

Нагадаємо, 11 березня під час переговорів між делегаціями США та України в Саудівській Аравії сторони домовились прискорити укладання угоди щодо розробки критичних мінеральних ресурсів.

Також за інформацією ЗМІ, США мають намір укласти угоду про корисні копалини з Демократичною Республікою Конго.

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